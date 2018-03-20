Россия заблокировала заседание СБ ООН по правам человека в Сирии

Россия заблокировала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения прав человека в Сирии.

Инициаторам заседания — Великобритании, США, Франции и ряду союзных стран — не удалось заручиться поддержкой необходимого большинства в девять стран-участниц Совбеза ООН.

Процедурное голосование проводилось по просьбе России, которая посчитала тему заседания несоответствующей повестке ООН.

Российская сторона обосновала свои действия тем, что права человека — не предмет повестки дня для Совбеза ООН.

Китай, Боливия и Казахстан проголосовали вместе с Россией за отказ от проведения заседания. В поддержку заседания выступили Франция, Великобритания, США, Швеция, Польша, Кувейт и Перу.

В ответ на это страны, проголосовавшие за встречу, провели заседание по формуле Аррии.

Выступивший на заседании Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что, несмотря на призыв сотен тысяч сирийцев о помощи, не принимается никаких мер для обеспечения их прав.

Аль-Хусейн напомнил, что на протяжении пяти лет режим Асада держит в осаде пригород Дамаска Восточную Гуту и применяет в отношении мирного населения химическое оружие.

Верховный комиссар также отметил, что режим Асада использует голод в качестве оружия и совершает военные преступления. По его словам, все стороны конфликта применяют незаконные методы ведения войны.

«Это чревато серьезными последствиями. Сирийский конфликт и безнаказанность, которая его характеризует, разрушают наш мир», —сказал аль-Хусейн.

25 февраля Совбез ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.