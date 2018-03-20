23 российских дипломата покинули Великобританию

Евросоюз выразил поддержку Британии по делу Скрипаля, потребовав ответов от России

Российские дипломаты, высланные Великобританией в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, покинули Лондон.

По словам фотографа Рейтер, три автобуса с дипломатическими номерами покинули российское посольство в Лондоне во вторник утром.

Сотрудники посольства помахали уезжающим дипломатам на прощание, когда автобусы отъехали.

Один из дипломатов покидал дипломатическую миссию с домашним животным в клетке.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на прошлой неделе, что Лондон вышлет 23 российских дипломата в ответ на отравление Скрипаля и его дочери на юге Англии, назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства.

Россия отвергает обвинения в свой адрес.