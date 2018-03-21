Израиль подтвердил уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году

Армия Израиля подтвердила, что её авиация в 2007 году нанесла удар по строящемуся ядерному реактору в Сирии. Воздушная операция прошла шестого сентября.

Восемь израильских истребителей F-15 в обстановке полной секретности нанесли удары по ядерному реактору, который строился в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в 450 километрах к северо-востоку от Дамаска, говорится в сообщении.

Строительство ядерного реактора находилось на заключительной стадии.

Армия Израиля получала с конца 2004 года информацию от зарубежных специалистов о строительстве этого объекта.

В строительстве ядерного реактора, предположительно, Сирии помогала Северная Корея, говорится в сообщении.

Как считает командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин, нынешняя ситуация в Сирии оправдывает действия израильской армии в 2007 году, так как позже контроль над регионом установили террористы ДАЕШ.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.