Трамп поздравил Путина с победой на выборах, несмотря на предупреждения советников

Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах по телефону

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, несмотря на предупреждения советников по национальной безопасности.

Как пишет газета Washington Post, несмотря на предупреждения советников Белого дома, Трамп все же поздравил Путина с успехом на выборах.

Составляя повестку телефонного разговора, советники внесли в нее тему отравления в Великобритании бывшего российского агента Сергея Скрипаля, но Трамп не затронул этот вопрос.

Как сообщил Трамп журналистам в Белом доме, он поздравил Путина по телефону с переизбранием на пост президента России и, по всей вероятности, встретится с ним в недалеком будущем.

«Мы можем поговорить об оружии и гонке вооружений, которая становится все более неконтролируемой, но не позволим никому приблизиться к тому, что у нас есть сейчас. Возможно, обсудим с Путиным и ситуацию в Украине, Сирии и Северной Корее», — сказал Трамп.

В то же время, как сообщает сайт Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения личной встречи.

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

«Условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

В ходе обсуждения отношений России и США основное внимание было уделено активизации экономических отношений между двумя странами, особенно в сфере энергетики.

Президенты также подчеркнули важность скоординированности усилий по ограничению гонки вооружений.

В ходе обсуждения международных проблем основное внимание было уделено урегулированию сирийского и украинского кризисов, говорится в сообщении.