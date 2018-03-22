Депутата Верховной рады Украины Савченко задержали в зале парламента

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко была задержана в четверг в зале парламента после того, как парламент принял решение о лишении её депутатской неприкосновенности.

Депутаты проголосовали за привлечение Савченко к уголовной ответственности, обвиняя её в подготовке государственного переворота путём организации в Киеве террористического акта.

Как сообщается, Савченко повели в СБУ в сопровождении правоохранителей и большого количества журналистов.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что «после того, как её доставят в изолятор, должны пройти все процессуальные действия», добавляя, что депутат имеет право на адвоката, защиту и апелляцию.