Израиль за 4 месяца задержал более 560 палестинских детей

После решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город израильские силы безопасности задержали 562 палестинских ребенка. Об этом сообщил заведующий отделом исследований и документации Комитета палестинских заключенных Абдуннасыр Ферване.

По его словам, число незаконных задержаний палестинских детей израильскими военными резко выросло после решения Трампа по Иерусалиму.

Завотделом сообщил, что дети задерживаются во всех городах Западного берега реки Иордан, и большинство из них было впоследствии освобождено.

Ферване считает, что цель задержаний - запугать детей, разрушить их будущее, оказать отрицательное влияние на их физическое, умственное и эмоциональное развитие.

По словам завотделом, почти все задержанные дети подвергаются жестокому обращению и психологическому давлению. Впоследствии они не могут прийти в себя от полученной травмы, что усиливает в них чувство ненависти и злобы.

В настоящее время в израильских тюрьмах отбывают наказание семь тысяч палестинцев, в том числе более 300 детей.

Полувековая оккупация Иерусалима

Израильская оккупация Иерусалима, продолжающаяся уже полвека, после планов президента Дональда Трампа объявить город столицей Израиля вступила в новую фазу.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим пятого июня 1967 года. В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. В ответ на это СБ ООН принял резолюцию за № 478, в которой осудил израильскую аннексию Восточного Иерусалима.

Международное сообщество считает, что Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией. Кроме того, ни одно государство не признает Иерусалим столицей Израиля. США стали первой страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля.

Генеральная Ассамблея ООН на экстренном заседании 21 декабря 2017 года проголосовала против признания Иерусалима столицей Израиля. По итогам голосования 128 стран призвали США отменить решение о признании Иерусалима столицей Израиля, 35 государств воздержались, а девять – поддержали американцев.

Против резолюции по Иерусалиму выступили США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того.