Трамп объяснил телефонный звонок Путину

Россия может помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ДАЕШ, Ираном и даже с гонкой вооружений, написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Президент прокомментировал реакцию американских СМИ, которые ранее раскритиковали его за телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп напомнил, что экс-президент США Барак Обама также звонил Путину.

«Я позвонил президенту России, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Общий язык с Россией — это доброе дело, а не плохое. Они могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ДАЕШ, Ираном и даже с гонкой вооружений», — написал Трамп.

Президент считает, что Джордж Буш также пытался наладить отношения с Россией, но ему «не хватило сообразительности».

Обама и Клинтон пытались, но не было то ли энергии, то ли «химии» в отношениях, написал Трамп.

Накануне президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, несмотря на предупреждения советников по национальной безопасности.

Как сообщил Трамп журналистам в Белом доме, он поздравил Путина по телефону с переизбранием на пост президента России и, по всей вероятности, встретится с ним в недалеком будущем.

«Мы можем поговорить об оружии и гонке вооружений, которая становится все более неконтролируемой, но не позволим никому приблизиться к тому, что у нас есть сейчас. Возможно, обсудим с Путиным и ситуацию в Украине, Сирии и Северной Корее», — сказал Трамп.