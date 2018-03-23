Британские дипломаты покинули посольство в Москве

Евросоюз выразил поддержку Британии по делу Скрипаля, потребовав ответов от России

23 британских дипломата, высланных Россией в ответ на аналогичный шаг Лондона, в пятницу покинули посольство в Москве.

Дипломатами и их семьи выехали с территории посольства Великобритании на трёх микроавтобусах.

Оставшиеся сотрудники дипломатической миссии проводили коллег аплодисментами.

Высланные Британией российские дипломаты прилетели в Москву в ночь на 21 марта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала высылку 23 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на юге Англии, назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства.

Россия отвергает обвинения в свой адрес.