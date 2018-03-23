Британские дипломаты покинули посольство в Москве

23 британских дипломата, высланных Россией в ответ на аналогичный шаг Лондона, в пятницу покинули посольство в Москве.
Дипломатами и их семьи выехали с территории посольства Великобритании на трёх микроавтобусах.
Оставшиеся сотрудники дипломатической миссии проводили коллег аплодисментами.
Высланные Британией российские дипломаты прилетели в Москву в ночь на 21 марта.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала высылку 23 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на юге Англии, назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства.
Россия отвергает обвинения в свой адрес.