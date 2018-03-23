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В ООН осуждают действия сил Асада в Восточной Гуте

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ЖЕНЕВА
Опубликовано
Фото: AFP

В ООН резко осудили события в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте.

В Восточной Гуте происходят ужасающие события, сказал пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Йенс Лаерке на пресс-конференции в женевском офисе организации.

Тем самым, представитель ООН выразил отношение к авиаудару по одному из бомбоубежищ в Восточной Гуте, в результате чего накануне сгорели заживо 37 человек.

Лаерке сообщил , что к нему поступает информация о непрекращающихся бомбардировках Восточной Гуты с применением запрещенных видов оружия.

«Мы никак не можем подтвердить эту информацию, потому что Восточная Гута - блокированный район, и у нас нет туда беспрепятственного доступа. В то же время нет причин не доверять полученной информации. В Восточной Гуте происходят ужасающие события. У нас нет возможности попасть туда, мы можем лишь помочь мирным жителям, покинувшим этот район», — сказал пресс-секретарь Управления ООН.

Люди из пригорода Дамаска физически обессилены и травмированы, многие из них в течение длительного времени не имели доступа к медицинской помощи, — отметил Лаерке.

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