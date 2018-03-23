Неизвестный захватил заложников в супермаркете на юге Франции

На юге Франции в городе Треб неподалеку Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. Об этом сообщили местные СМИ.

По предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11:15.

Оттуда раздались выстрелы. По данным AFP, в результате перестрелки ранен полицейский.

Полиция начала операцию по освобождению заложников.

Местные власти предупредили граждан, что район супермаркета окружен, и попросили их облегчить доступ для правоохранителей.

Французские СМИ также сообщают о том, что в Каркассоне за несколько минут до нападения неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по трем полицейских, ранив одного из них.

Автомобиль с нападающим продолжил свой путь в город Треб, где водитель вошел в супермаркет Super U.