Трамп уволил помощника по нацбезопасности Макмастера

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Герберта Раймонда Макмастера.

В Белом доме сообщили, что Трамп и Макмастер "пришли к взаимной договоренности" по вопросу смены помощника президента по национальной безопасности.

Глава Белого Дома предложил Макмастеру выполнять свои полномочия вплоть до середины апреля с целью «обеспечения плавной передачи полномочий».

Макмастер был назначен на пост помощника президента США по национальной безопасности 13 февраля 2017 года.

В Белом доме также сообщили имя нового помощника президента по национальной безопасности. Им станет Джон Болтон, занимавший пост постоянного представителя США при ООН в 2005-2006 годах.

Тем временем, сам Макмастер сообщил, что летом текущего года собирается завершить 34-летнюю карьеру и уйти в отставку.