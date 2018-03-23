2 человека погибли при захвате заложников на юге Франции

На юге Франции в городе Треб неподалеку Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным местных СМИ, два человека погибли в результате захвата заложников, заявил мэр города.
Мэр также сказал, что все заложники были освобождены.
Вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11:15.
Оттуда раздались выстрелы. По данным AFP, в результате перестрелки ранен полицейский.
Полиция начала операцию по освобождению заложников.
Местные власти предупредили граждан, что район супермаркета окружен, и попросили их облегчить доступ для правоохранителей.
Французские СМИ также сообщают о том, что в Каркассоне за несколько минут до нападения неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по трем полицейских, ранив одного из них.
Автомобиль с нападающим продолжил свой путь в город Треб, где водитель вошел в супермаркет Super U.