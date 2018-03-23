3 человека погибли при захвате заложников на юге Франции

На юге Франции в городе Треб неподалеку Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. Об этом сообщили местные СМИ.

Как указывается в сообщении, мэр города заявил, что в результате захвата погибли три человека, 12 были ранены. Преступник также был убит, заявила местная полиция.

По словам мэра, все заложники были освобождены.

Вооружённый мужчина зашёл в супермаркет Super U около 11:15.

Оттуда раздались выстрелы. По данным AFP, в результате перестрелки ранен полицейский.

Полиция начала операцию по освобождению заложников.

Местные власти предупредили граждан, что район супермаркета окружён, и попросили их облегчить доступ для правоохранителей.

Французские СМИ также сообщают, что в Каркассоне за несколько минут до нападения неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по трём полицейским, ранив одного из них.

Автомобиль с нападающим продолжил свой путь в город Треб, где водитель вошёл в супермаркет Super U.