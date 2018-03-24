Неонацистская группа напала на афганский центр для беженцев в Греции

Греческая неонацистская группа напала на центр мигрантов и беженцев в Афинах в четверг, что стало ещё одним показателем антимиграционного настроения по отношению к беженцам и мигрантам, особенно мусульманам, по всей Европе.

В пятницу за нападение взяла на себя ответственность неонацистская группировка Crypteia, сообщают греческие СМИ.

Члены организации ворвались в кабинет афганской общины в здании центра, разбили компьютеры и фотографии на стенах, затем облили помещение бензином и подожгли.

В результате атаки никто не пострадал, так как в это время работники офиса были на обеденном перерыве.

«Хорошо, что здесь никого не было, иначе бы у нас были жертвы», — Юнус Мухаммади, бывший президент афганской общины в Греции и глава Греческого форума беженцев, сказал «Аль-Джазире».

Ранее эта же группировка совершила нападение на дом 11-летнего афганского мальчика в Афинах.