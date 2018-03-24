США собирается выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Скрипаля и его дочери, сообщает Bloomberg.

Напомним, отставной полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ), которому сейчас 66 лет, и его 33-летняя дочь были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери на юге Англии 4 марта. Они по-прежнему остаются в больнице, их состояние оценивается как критическое.

Ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала высылку 23 российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на юге Англии, назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства.

Россия в ответ на действия Лондона также выслала британских дипломантов.