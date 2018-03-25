Бывшего главу правительства Каталонии Пучдемона задержали в Германии

Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката.

Как сообщает Associated Press, немецкая полиция задержала Пучдемона в воскресенье, когда лидер направлялся в Германию из Дании. На даный момент бывший глава находится в полицесйком участке в Германии, но где именно неизвестно.

Напомним, что в Испании выдан ордер на арест Пучдемона, которого Мадрид обвиняет в мятеже и бунте за попытки добиться независимости Каталонии.

Пучдемону грозит до 25 лет лишения свободы по обвинению в организации незаконного референдума для Каталонии, после которого последовало одностороннее провозглашение независимости в октябре.

Бывший лидер Каталонии бежал из Испании в Бельгию в октябре 2017 года.