Порноактриса заявила, что ей угрожали после интимной близости с Трампом

Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала о получении угроз из-за планов предать огласке свои интимные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), первая угроза поступила в 2011 году, через пять лет после связи с Трампом.

«Я была на парковке, шла на занятие по фитнесу с моей маленькой дочерью. Ко мне подошёл парень и сказал: «Оставь Трампа в покое, забудь эту историю». Затем он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: «Какая красивая маленькая девочка. Было бы обидно, если что-то случилось с её мамой». И потом он исчез», — заявила Дэниелс в интервью телеканалу CBS.

Дэниелс получила платеж в размере 130 тысяч долларов США перед президентскими выборами в 2016 году за её молчание.

На данный момент, Дэниелс пытается добиться признания соглашения о неразглашении с Трампом недействительным.

Трамп через своих представителей отрицал эти утверждения. Его адвокат, Майкл Коэн, сказал, что Трамп никогда имел дела с Дэниелс. Он заявил, что заплатил 130 тысяч из своего кармана.

Коэн добавил, что ни The Trump Organization, ни предвыборная кампания Трампа не были участниками сделки с Дэниелс, и платеж не был ему возмещён.