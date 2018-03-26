США и ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

США объявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии консульства в Сиэтле.

Несколько европейских стран также объявили о высылке сотрудников российских дипломатических представительств.

Украина заявила, что вышлет 13 российских дипломатов, Франция, Германия и Польша по четыре, Чехия и Литва по три, Дания — два и Латвия — одного.

Всего 14 стран Европейского союза вышлют российских дипломатов, сказал председатель Европейского совета Дональд Туск.

4 марта отставной полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ), которому сейчас 66 лет, и его 33-летняя дочь были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери на юге Англии. Они по-прежнему остаются в больнице, их состояние оценивается как критическое.

Назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала высылку 23 российских дипломатов.

Россия, отвергая обвинения в свой адрес, выслала аналогичное количество британских дипломанов.