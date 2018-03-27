Мечети в Европе всё чаще подвергаются нападениям

​Пособники террористической организации PKK и радикальные группировки всё чаще совершают нападения на религиозные объекты мусульман в Европе.

Пик преступности на почве исламофобии фиксируется в Германии, где только с начала нынешнего года совершено 31 нападение на объекты мусульманской общины.

Мечети забрасывают камнями и «коктейлями Молотова», а их стены пачкают краской и рисуют на них символику террористов. Кроме того, наносится серьезный ущерб имуществу религиозных общин мусульман.





Германия

В Германии с начала нынешнего года зарегистрировано 31 нападение на мечети, что в два раза больше, чем в 2017 году.

В 10 случаях нападения совершали радикалы и националисты, в 21 — пособники террористической организации PKK.

Власти и полиция Германии зачастую игнорируют преступления на почве ксенофобии и исламофобии. В результате атаки на мечети сходят с рук вандалам и пособникам террористов.

Также пособники PKK и ультраправые совершают нападения на многочисленные культурные центры турецкой общины.

Нидерланды

В первом квартале 2018 года в Нидерландах зафиксировано шесть нападений на религиозные объекты мусульман. В четырех случаях имели место преступные действия радикалов, в двух — пособников PKK.

Сторонники экстремистского ультраправого движения Rechts in Verzet 18 января вывесили у входа в мечеть султана Амира в Амстердаме обезглавленный манекен с оскорбительными надписями в адрес мусульман и Турции.

Члены террористической организации в Гааге 27 января совершили нападение на Азербайджано-турецкий культурный центр. Четыре человека в масках разбили стекла в здании центра.

Франция

Пособники террористов PKK 28 января осквернили мечеть во французском Бордо: разбили окна, повредили вывеску и исписали стены угрозами.

Италия

В городе Падуя на северо-востоке Италии местный житель в возрасте 57 лет в ночь на пятое марта попытался поджечь мечеть. Жандармы предотвратили распространение огня. Личность преступника установлена, но полиция заявила, что инцидент не связан с ксенофобией и исламофобией. Действия вандала были классифицированы как мелкое хулиганство.