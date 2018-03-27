НАТО высылает 7 российских дипломатов и сокращает состав миссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об отмене аккредитации 7 сотрудников российской миссии при альянсе в связи с делом Скрипаля.

Альянс также сократил состав постоянного представительства РФ при организации с 30 до 20 человек.

По словам, более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов.

США и ряд стран объявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

4 марта отставной полковник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ), которому сейчас 66 лет, и его 33-летняя дочь были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра в городе Солсбери на юге Англии. Они по-прежнему остаются в больнице, их состояние оценивается как критическое.

Назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала высылку 23 российских дипломатов.

Россия, отвергая обвинения в свой адрес, выслала аналогичное количество британских дипломатов.