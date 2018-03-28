Коалиция США признала смерть 855 мирных жителей в результате ударов в Ираке и Сирии

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ДАЕШ признала, что минимум 855 человек погибли в результате её ударов в Ираке и Сирии с момента начала военной операции против террористов в августе 2014-го года.

«Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 855 мирных жителей были непреднамеренно убиты ударами коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении.

Коалиция добавила, что также изучаются ещё 522 сообщения о жертвах ударов.

В августе 2014-го США и их союзники начали операцию в Сирии и Ираке против террористов ДАЕШ.