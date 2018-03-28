Лидер КНДР совершил неофициальный визит в Китай

Проблема денуклеаризации Корейского полуострова будет решена, если Южная Корея и США окажут поддержку усилиям Северной Кореи. Об этом сказал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает агентство «Синьхуа».

«По приглашению генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина председатель Трудовой партии Кореи, верховный лидер КНДР Ким Чен Ын совершил визит в Китай 25-28 мая», — говорится в сообщении.

В ходе визита стороны обсудили отношения Китая и КНДР, ситуацию на Корейском полуострове, предстоящие отдельные встречи лидера Северной Кореи с президентами Южной Кореи и США.

По словам лидера КНДР, он готов встретиться с президентами Южной Кореи и США и наладить диалог.

«Проблема денуклеаризации Корейского полуострова будет решена, если Южная Корея и США позитивно воспримут наши усилия и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, вносящую вклад в мир и развитие», — сказал Ким Чен Ын.





Лидер КНДР отметил, что рассчитывает на поддержку и активное участие Пекина в переговорном процессе.

На конец апреля 2018 года запланирована встреча лидера КНДР с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а на май – с президентом США Дональдом Трампом.

Неофициальный визит Ким Чен Ына в Китай сохранялся в тайне вплоть до того, как его бронепоезд покинул Пекин.

Ким Чен Ын пришел к власти в КНДР в 2011 году, и поездка в Китай стала его первым зарубежным визитом.