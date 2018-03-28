У России длинные руки и много щупалец — Госдепартамент США

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сравнила Россию с «чудовищем из морских глубин», ответив на вопрос журналистов о безопасности предстоящих американских выборов после высылки 60 российских дипломатов.

«Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец», — сказала Науэрт, после сравнив страну с «чудовищем из морских глубин».

Науэрт сказала, что США были свидетелями вмешательства Росси в выборы Мексики, Франции и ещё нескольких европейских стран, добавив, что предполагает, что Россия будет и впредь проявлять интерес к выборам в США, а также «во многих других странах».

Ранее США и ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Россия в ответ заявила, что «эти недружественные шаги не пройдут бесследно».