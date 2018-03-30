Министр, глава разведки Косово сняты с постов

Министр внутренних дел и глава службы разведки Косово были сняты с постов после передачи Анкаре шести предполагаемых членов террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в рамках совместной операции со службами Турции.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Косово Рамуш Харадинай в пятницу отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Разведывательного агентства Косово Дритона Гаш.

Как сообщается, глава правительства не был своевременно оповещён о данной акции. Харадинай в пятницу созвал внеочередное заседание правительства, на котором отправил силовиков в отставку.



«Я как премьер-министр, не был проинформирован об этой операции, поэтому я поступлю в соответствии с моими законными и конституционными полномочиями», — написал Харадинай в Twitter.

Схваченные в ходе операции сторонники FETÖ осуществляли деятельность в балканских странах, организовывали побеги сторонников течения из Турции в страны Европы и США.

В Турцию на самолете турецкой разведки вчера были доставлены Джихан Озкан, Кахраман Демирез, Хасан Хусейин Гюнакан, Мустафа Эрдем, Осман Каракая и Юсуф Карабина. Все они были переданы судебным органам Турции.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в течении Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибли 250 человек.