Пришедшая в себя Юлия Скрипаль уже может пить и принимать пищу — ТВ

Пришедшая в себя после отравления в британском Солсбери Юлия Скрипаль уже может пить и принимать пишу, сообщает телеканал Sky News.

Как говорится в сообщении телеканала, дочь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Юлия, «насколько мы понимаем, уже употребляет пишу и пьет в больнице».

Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, её состояние быстро улучшается.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.