15 палестинцев погибло, более 500 ранено в стычках на границе Газы

По меньшей мере 15 палестинцев погибли, около 500 получили ранения в столкновениях с израильскими военными, которые продолжаются вдоль границы сектора Газа, сообщили РИА Новости местные медики.



Ранее сообщалось о четырех погибших и сотнях раненых.



Израильтяне применяют огнестрельное оружие против участников многотысячной акции протеста, получившей название «Великий марш возвращения».



«Число погибших палестинцев выросло до шести, раненых — около 500», — заявил представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.



Еще один палестинец, в котором опознали местного фермера, был убит ранним утром, когда работал на своем земельном участке у границы с Израилем.



По подсчетам израильских военных, в столкновениях с палестинской стороны участвуют 17 тысяч человек, которые пытаются повредить пограничные заграждения горящими покрышками, швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты используют спецсредства и ведут огонь на поражение по «главным зачинщикам», говорится в армейской сводке.



Значительно большее число — десятки тысяч — жителей сектора Газа проводят молитвы и митинги в пяти палаточных лагерях, разбитых на безопасном удалении от границы. Там же развернуты полевые медицинские пункты, где оказывают первую помощь пострадавшим в стычках. У большинства из них — пулевые ранения в ноги, передает корреспондент РИА Новости.



Пятничные события задуманы как начало многодневных выступлений, кульминацию которых организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.



Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.



«Это наш единственный путь на родину. Мы будет бороться столько, сколько потребуется для того, чтобы вернуться домой», — сказал РИА Новости Ахмед Салех, который пришел в лагерь на окраине столичного города Газы.



Беженцы составляют около половины из двух миллионов палестинцев, которые сегодня живут в секторе Газа.