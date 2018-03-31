Лондон называет досмотр российского лайнера обычной проверкой, вне связи с Солсбери — СМИ

Проведённый в пятницу досмотр российского лайнера в Лондоне — «стандартная усиленная проверка» борта из высокорисковой страны, пишет газета Telegraph со ссылкой источники в британском правительстве.



При этом источники газеты утверждают, что проведенная проверка не связана с происшествием в Солсбери.



Ранее британские власти провели досмотр воздушного судна «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. По словам капитана, представители таможни искали запрещенные предметы, не назвав причин и не составив актов досмотра.

При этом британские власти потребовали от экипажа покинуть самолет. Капитан остался контролировать досмотр, но следить за всеми не мог.

«Я только в кабине находился с открытой дверью и мог наблюдать только, как они действуют в проходе. А много отсеков, которые они досматривали, — я уже не видел, не имел возможности», — сказал капитан.

Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту, потребовав объяснений.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — сообщили в Минтрансе РФ в субботу.