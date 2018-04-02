Бельгийский министр подвергся критике за оказание предпочтения беженцам-христианам

Министр по делам беженцев и миграции Бельгии Тео Франкен намекнул, что беженцы-христиане являются приоритетом для страны.

В своём поздравлении к католической Пасхе Франкен сообщил, что с 2015 года Бельгия приняла 903 беженца-христианина из Сирии.

«Прилагать усилия в пользу сирийских христиан я рассматриваю как долг», — написал министр.

Подобное заявление стало причиной критики Франкена со стороны различных гражданских организаций, которые напомнили, что мусульманам и верующим других религий был нанесён не меньший вред чем христианам.

Франкен неоднократно подвергался критике за свои высказывания против мигрантов.