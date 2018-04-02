Жители города Хараста в Восточной Гуте могут вернуться в свои дома

Жители города Хараста в Восточной Гуте с понедельника могут вернуться в свои дома после полной зачистки населенного пункта от террористов и начала восстановительных работ государственными коммунальными службами, заявил губернатор провинции Дамаск Аляя Ибрагим.
По данным сирийского национального агентства САНА, губернатор в ходе своего визита в освобожденные поселения Восточной Гуты отметил, что дорожные службы уже разбирают завалы центральной дороги, которая проходит через город Хараста, и второстепенных улиц.
Разрушенные дома и дороги – всё, что осталось в Восточной Гуте после того, как режим Асада практически стёр город с лица земли https://t.co/yboaOC9tjE pic.twitter.com/pOAVqKeUwN— DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 2, 2018