Университеты США должны решить проблему сексуальных домогательств

Несмотря на то, что за последние семь лет более 60 студентов Йельского университета подали жалобы на сексуальные домогательства, только пятеро обвиняемых были исключены из учебного заведения, сообщает Business Insider.

Как оказалось, проблема сексуальных домогательств и насилия есть не только в Йельском университете, но и практически по всем США.

Статистика домогательств в кампусах учреждений показывает, что с этой проблемой нужно начать бороться немедленно. Например, каждая пятая девушка становится жертвой попытки или завершенного изнасилования в учебном заведении. Кроме того, домогательствам сексуального характера подвергается как минимум один из шестнадцати мужчин. Среди аспирантов, около 38 процентов женщин и почти каждый четвёртый мужчина подвергались домогательствам со стороны преподавателей или других сотрудников.

Около 40 процентов женщин-преподавателей сталкиваются с сексуальными домогательствами, сообщает Business Insider.

Колледжи и университеты пытались противостоять этой проблеме, но предстоит ещё много работы. Из-за сексуальных домогательств лучшие преподаватели, сотрудники и студенты, не найдя защиты, покидают учебные заведения.

Как указывает Business Insider, есть определённые причины по которым ситуация с домогательствами дошла то этой точки.

Многие колледжи и университеты намерено не распространяют разбирательства по поводу сексуальных домогательств, боясь испортить репутацию заведения. Кроме того, в некоторых случаях процесс проходит в скрытом порядке.

Одним из таких примеров является случай Брайан Рэндалл-Гай. Ей было 17 когда она стала жертвой сексуальных домогательств доктора Ларри Нассара в университете. Однако в итоге расследования университета показали, что действия врача оправдываются «с медицинской точки зрения». После этого случай был закрыт.

Позже выяснилось, что жертвами сексуальных домогательств Нассара стало, по меньшей мере, 265 женщин и девочек.