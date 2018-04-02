Члены немецкой коалиции спорят о роли ислама в Германии

Дискуссия о роли ислама в Германии возродилась внутри правящей немецкой коалиции после того, как от её членов поступили противоречивые сообщения в местных СМИ.

Накануне католической Пасхи ведущий член партии канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), Вольфганг Шойбле, заявил, что нельзя «остановить ход истории. Каждый должен смириться с тем, что ислам стал частью нашей страны».

Тем временем, Александр Добриндт, заместитель главы партии Христианско-социальный союз (ХСС), сказал, что ислам — не часть Германии.

ХСС, которая является более правой сестринской партией ХДС, неоднократно вступала в спор с партией Меркель по вопросам миграции.

Добриндт подчеркнул, что ХСС не собирается менять свою позицию в споре с ХДС, так как большинство немцев также не считают ислам частью Германии.