Во Франции началась 3-месячная забастовка железнодорожников

Массовая забастовка железнодорожников началась во Франции во вторник и может продлиться до конца июня, транспортники выступают против реформы Национальной компании французских железных дорог (SNSF), на которой настаивает французское правительство.



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Реформа SNSF, являющейся монополистом во Франции, предполагает, в частности, введение в железнодорожную отрасль конкуренции, а также устранение в будущем правого статуса железнодорожника, который даёт ряд льгот. Против последнего и выступают работники этой сферы. Кроме того, железнодорожники опасаются, что предполагаемое преобразование SNCF может привести к приватизации компании. Однако в правительстве Франции этот план действий опровергают.



Забастовка станет настоящим испытанием как для французских властей, так и для пассажиров. Предыдущая стачка железнодорожников состоялась 22 марта, она сопровождалась манифестациями по всей стране, в которой приняли участие десятки тысяч человек.



ОТМЕНА ПОЕЗДОВ



Во вторник около 50% железнодорожников и 77% машинистов поездов вышли на забастовку. В связи с этим ожидаются значительные перебои в работе транспорта: в среднем 88% рейсов скоростных поездов TGV и 70% региональных TER будут отменены. Большие проблемы возникнут и в работе пригородных поездов RER в регионе Иль-де-Франс, предполагается отмена более 70% рейсов. Также будут отменены 25% поездов компании Eurostar, которые циркулируют между Парижем и Лондоном, Брюсселем.



Компания SNCF обязуется каждый день в 17.00 публиковать на своем сайте список поездов, которые будут доступны на следующий день.



Ожидается, что забастовка, организованная французскими профсоюзами CGT (Всеобщая конфедерация труда), Unsa (Национальный союз независимых профсоюзов) и CFDT (Французская демократическая конфедерация труда), продлится почти три месяца — до 28 июня. Если не удастся достичь согласия с правительством, работники железных дорог намерены бастовать каждую неделю в режиме два дня через три, в общей сложности — 36 дней.



Из-за отмены поездов многим французам придётся выбирать альтернативные маршруты, чтобы добраться на работу. Большую обеспокоенность в связи с забастовкой выразила Национальная федерация ассоциации пассажиров транспорта (FNAUT). Ее глава Брюно Газо заявил, что забастовка затронет 4,5 миллиона французов, которые пользуются общественным транспортом, сообщает Radio France internationale.



Вместе с тем, по последним опросам, 46% французов считают оправданной забастовку и поддерживают требования протестующих.



БАСТУЮТ ВСЕ



Выйдет на забастовку и персонал французской авиакомпании Air France, в связи с этим авиаперевозчик сократит программу полетов на вторник на четверть. Сотрудники Air France требуют увеличения зарплаты на 6% в качестве компенсации инфляции.



Не остались в стороне и уборщики мусора, которые из-за тяжелых условий работы будут требовать досрочного выхода на пенсию, а также сокращения рабочего времени. Забастовка будет проходить в Париже и регионе Иль-де-Франс, а также Марселе, Монпелье, на востоке и севере страны.



Профсоюзы энергетиков во Франции также призывают к массовой мобилизации.