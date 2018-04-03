В немецкий суд подано прошение суд об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Генеральная прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн подала прошение в высший земельный суд в Германии об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, сообщает во вторник телеканал N24.



«Генеральная прокуратура Шлезвига-Гольштейна обратилась в высший земельный суд с ордером об аресте лидера каталанских сепаратистов Карлеса Пучдемона в связи с экстрадицией, заявил представитель ведомства», — говорится в сообщении телеканала.



Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Бывшему главе каталонского женералитета предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозят до 30 лет тюрьмы.



Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.