Трамп и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вооруженный конфликт в Йемене в ходе телефонного разговора в понедельник, сообщает информационное агентство королевства SPA.



По данным агентства, бен Абдель Азиз выразил благодарность Трампу за теплый прием делегации из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.



По словам короля, в ходе визита делегации в США прошли продуктивные встречи и были подписаны важные для обеих сторон договоры. Монарх также заявил, что прошедший визит стал отражением «особенных отношений» между двумя странами.



Как сообщает агентство, в телефонном разговоре стороны обсудили региональные и международные вопросы, в первую очередь, последние события в Палестине. Бен Абдель Азиз подчеркнул необходимость продолжения мирного процесса на Ближнем Востоке и отметил твердую позицию королевства по палестинскому вопросу, а также право палестинцев на независимое государство со столицей в Иерусалиме.



Король выразил признательность Белому дому за «сильную позицию» по отношению к шиитскому движению повстанцев-хуситов «Ансар Алла» в Йемене. Бен Абдель Азиз добавил, что Саудовская Аравия прилагает усилия, чтобы найти политическое решение йеменского кризиса и предоставить гуманитарную помощь йеменскому народу.



В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.