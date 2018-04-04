Лейбористы Британии пообещали террористам YPG полную поддержку

Официальные представители Лейбористской партии Великобритании во вторник встретились с лидерами «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийского филиала террористической группы PKK.

«Мы здесь чтобы построить с вами долгосрочные отношения, в рамках которых мы сможем вас поддержать в случае, если кто-либо попробует разрушить вашу свободу», — сказал представитель Лейбористской партии в Палате лордов Морис Гласман в сирийском Эль-Камышлы.

В прошлом месяце турецкая армия освободила сирийский Африн от террористов YPG, которые представляли угрозу национальной безопасности Турции.

Анкара также заявила, что операция также может быть проведена в сирийском Манбидже, если террористы YPG не покинут эту территорию.

Турция уже на протяжении 33 лет борется с террористической организацией РКК, в результате терактов которой тысячи людей, включая детей и женщин, погибли.