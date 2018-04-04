Совет национальной безопасности США «скоро» озвучит решение по Сирии

Совет национальной безопасности США принял решение о присутствии американских солдат в Сирии, заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

В соответствии с сообщением, Белый дом «скоро» озвучит решение.

Позже представитель Белого Дома заявил, что Трамп согласился продлить размещение американских войск в Сирии, но на короткий срок.

Он также добавил, что Трамп хочет убедиться, что ДАЕШ побеждён и надеется, что другие страны помогут стабилизировать ситуацию в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном выводе американских войск из Сирии.