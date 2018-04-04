3 ранены после стрельбы в штаб-квартире YouTube

Женщина во вторник устроила стрельбу, ранив трёх человек, в штаб-квартире видеосервиса YouTube в городе Сан-Бруно штата Калифорния. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что инцидент не связан с терроризмом.

Полиция установила личность стрелявшей, которой оказалась 39-летняя Насим Наджафи Агдам. Сообщается, что женщина застрелилась.

Женщина утверждала, что YouTube фильтрует её видео и демонстрирует предвзятое отношение к созданному ей каналу Nasime Sabz на фарси. Она также обвинила компанию в неуплате за видео на её канале.

Как передает местный телеканал NBC Bay Area, в январе 2017 года Агдам опубликовала видеоролик на своем канале в YouTube, в котором обвинила видеосервис в дискриминации.



Первое сообщение о стрельбе в штаб-квартире видеосервиса YouTube в городе Сан-Бруно в штате Калифорния пришло от работающего в этой компании уроженца Белоруссии Вадима Лаврусика.



«В штаб-квартире YouTube находится стрелок. Со своего рабочего места слышал выстрелы и видел бегущих людей. Сейчас забаррикадировался в комнате с коллегами», — написал он.



Полиция не спешила с официальным подтверждением. На звонок РИА Новости там ответили, что сообщить пока нечего, хотя в тот момент в сети уже появилось видео очевидца, который из окна офиса напротив снял, как к офису YouTube стягиваются наряды полиции, а из здания выводят людей. В администрации города вежливо записали телефон, но отказались отвечать на вопросы.



Уже через 20 минут после первого поста Лаврусик сообщил, что покинул здание и находится в безопасности.



Официальных комментариев на тот момент, кроме признания самого факта, было немного. В СМИ шли сообщения со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Из них следовало, что стрелок — белая женщина, одетая в темное, и с платком на голове. О пострадавших не сообщали ничего.



Эвакуация



К тому времени уже все основные телеканалы показывали в прямом эфире кадры с воздуха. Там было видно, как улицы и парковки вокруг занимает все больше машин полиции, прибывает спецназ, а из здания выходят все больше людей. Сначала все шли с поднятыми руками, потом каждого обыскивали и отпускали.



Из сообщений следовало, что немало людей остается внутри. В какой-то момент появилась информация о пострадавших. Телеканал ABC сообщил о 4-5 раненых с больнице Стэнфордского университета. Потом поступила информация о нескольких пострадавших в больнице Сан-Франциско.



И через некоторое время, опять со ссылкой на источники, СМИ сообщили, что подозреваемая мертва.



Первые официальные данные озвучил журналистам начальник полиции города Эд Барберини. По его словам, пострадали четыре человека, а стрелявшая в них женщина обнаружена мертвой. Она скончалась от ранений, которые нанесла себе сама.



Представитель больницы Сан-Франциско позже подтвердил журналистам, что у них находятся три человека, один и которых — в критическом состоянии. В медицинском центре Стэнфордского университета к тому времени заявили, что у них пострадавших нет.



Исполнительный директор Google, которой принадлежит YouTube, Сундар Пичаи опубликовал заявление, в котором назвал случившееся «невообразимой трагедией» и пообещал поддержку пострадавшим и их семьям.



Еще через некоторое время телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что инцидент не связан с терроризмом, а причины — бытовые.



В посольстве РФ в США РИА Новости сообщили, что запросили госдепартамент о возможном наличии граждан России среди пострадавших.



У нас проблема



Хирург Андре Кэмпбелл из больницы Сан-Франциско, отвечая на вопросы прессы в прямом эфире, позволил себе высказать свое мнение о ситуации с частым применением оружия.



«Реальность такова, что нам приходится постоянно иметь дело с такими ситуациями, с семьями, ранениями. И это удручает … Я хотел бы, чтобы люди знали, что у нас есть серьезная проблема, которой надо заниматься. У меня нет готовых решений, ну уже хорошо, что сейчас есть дискуссия в обществе», — сказал он.



Между тем, президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что его проинформировали о стрельбе. Он традиционно написал: «Наши мысли и молитвы — со всеми теми, кого это коснулось». Именно подобные фразы вместо конкретных действий, направленных на ужесточение контроля за оборотом оружия, подвергли критике участники прошедшей в конце марта национальной акции «Марш за наши жизни».



Только на улицы Вашингтона вышли около 700 тысяч человек, а по всей стране протесты прошли примерно в 800 городах. Участники акции требовали поднять возрастной порог разрешения на покупку оружия с 18 до 21 года, запретить продажу оружия, сделанного на основе штурмовых винтовок, а также усилить проверки тех, кто хочет приобрести оружие.



Накануне акции минюст США выпустил распоряжение, запрещающее продажу специальных «скользящих прикладов», которые позволяли вести стрельбу очередями даже из полуавтоматического оружия. Но остальные требования пока не нашли отклика у законодателей.



Вышедшие на протест люди рассчитывают, что в свете предстоящих в этом году промежуточных выборов в Конгресс их позиция будет услышана. Но на официальном уровне предметные инициативы пока не звучат.