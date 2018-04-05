Мусульмане обеспокоены застройкой Мекки небоскрёбами

Жители Мекки и мусульмане по всему миру обеспокоены тенденцией построения небоскрёбов в священном городе, утверждая, что появление высоток негативно влияет на сохранение его аутентичности и наследия.

Жителей волнует, что многовековая история самого священного места в исламе, которое каждый год посещают около 2,5 миллионов паломников, теряется за высокими современными небоскрёбами.

Несмотря на обещания местных властей, строительство небоскрёбов в городе продолжается.

В 2011 году мэр города заявил, что традиционная архитектура будет поддерживаться в дальнейшем развитии города, но необходимые действия так и не были предприняты.

Чаще всего критике поддаётся 600-метровая Королевская башня с часами, которая находится в собственности государства.

Башня является частью комплекса высотных зданий, расположенных напротив мечети аль-Харам, во дворе которой находится главная святыня ислама – Кааба.

Мекка — священный город мусульман, находящийся в западной Саудовской Аравии, около 80 километров от Красного моря.