Шесть человек погибли и трое пострадали в Грузии из-за обрушения на шахте

Шесть человек погибли и трое пострадали в результате обрушения свода на шахте на западе Грузии, сообщили в четверг в МВД страны.



«К рассвету 5 апреля в Центр неотложной помощи поступило уведомление о том, что в городе Ткибули (запад Грузии) в первом районе шахты имени Менделя несколько человек получили телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь… Все люди в результате полученных травм скончались», — сообщается на сайте МВД.



МВД перечисляет имена погибших, их шесть человек. Министерство отмечает, что еще три человека пострадали.



По предварительной информации, в шахте деформировалась стена, в результате чего обрушился свод. Ведомство приступило к расследованию дела по статье «нарушение правил безопасности».



В министерстве экономики Грузии заявили журналистам, что в Ткибули отправился вице-премьер, министр экономики Дмитрий Кумсишвили. Также на месте работают правоохранители, технические службы и местные спасатели.



На прошлой неделе в регионе Имерети также произошел несчастный случай — шахтер погиб из-за обрушения стены, он оказался под завалами.