Юлия Скрипаль заявила, что с каждым днем чувствует себя все лучше

Дочь работавшего на британскую разведку экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль сообщила, что очнулась более недели назад и ее состояние улучшается с каждым днем, однако не сообщила ничего об отце.



«Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю», — говорится в заявлении Юлии Скрипаль, опубликованном столичной полицией Лондона.



«Я должна поблагодарить многих людей за выздоровление, и особенно мне хотелось бы упомянуть жителей Солсбери, которые пришли к нам на помощь, когда мы с отцом оказались в недееспособном состоянии. Также я хотела бы поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм», — отметила Скрипаль.



Она ни словом не упомянула о состоянии отца.

«Я уверена, что вы понимаете, что весь эпизод — это нечто, сбивающее с толку, и я надеюсь, что вы будете уважать мою частную жизнь и частную жизнь моей семьи в период моего выздоровления», — также говорится в заявлении Юлии Скрипаль.

Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.