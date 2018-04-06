Бывший двойной агент Скрипаль больше не находится в критическом состоянии

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на госпиталь Солсбери.



По данным агентства Пресс Ассошиэйшн, «Сергей Скрипаль хорошо реагирует на лечение».



В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.