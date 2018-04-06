Бывший лидер Каталонии внёс залог и может покинуть тюрьму в Германии

Генпрокуратура земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии сообщила, что залог за освобождение бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона получен, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителей ведомства.

Пучдемон может немедленно покинуть тюрьму в немецком Ноймюнстере, сообщила генпрокуратура.

В четверг суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за «насилие» во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.

Испанские власти заявили, что уважают решения судов, вне зависимости, нравятся они им или нет.