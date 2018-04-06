В Великобритании «заигрались и доиграются» — Россия в СБ ООН

Юлия Скрипаль заявила, что с каждым днем чувствует себя все лучше

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании «заигрались и доиграются» с обвинениями по делу Скрипаля.

«Мы говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать не подкрепленные никакими доказательствами обвинения, а совсем другое — переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные вопросы», — сказал Небензя, выступая в Совете Безопасности ООН.



В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Назвав произошедшее незаконным применением Россией силы против Соединенного Королевства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала высылку 23 российских дипломатов.

Ряд стран и НАТО из солидарности с Лондоном также выслали десятки российских дипломатов.

Россия, в свою очередь, ответила аналогично.