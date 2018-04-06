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Девять палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками в Газе

РИА НОВОСТИ
ГАЗА
Опубликовано
Фото: AFP

Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа, достигло девяти человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

Ранее сообщалось о шести погибших и более 1070 пострадавших.

«Число палестинцев, погибших от пуль израильской армии неподалеку от границы с Газой, увеличилось до девяти, среди них один ребёнок», — говорится в заявлении.


Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против примерно 20 тысяч участников демонстраций, которые идут на пяти участках совместной границы.

О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого «Великого марша возвращения» - серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

Неделю назад, когда начался «Великий марш возвращения», жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.

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