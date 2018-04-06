Пресс-секретарь армии Израиля опубликовал изображение с палестинскими детьми под прицелом

Пресс-секретарь израильской армии в пятницу опубликовал изображение с палестинскими детьми, которые принимали участие в протестах на границе сектора Газа, показанными в прицеле израильского снайпера.

Пресс-секретарь израильской армии Авичай Адрае в своём сообщении в Twitter написал, что никто не сможет спрятаться от израильских военных, используя изображение прицела направленного на палестинских детей, которые несут шины для того, чтобы создать дымовую завесу для защиты от израильских снайперов.





«Те, кто считает, что сможет спрятаться от наших прицелов, ошибаются, мы видим вас. Мы никогда не позволим никому поставить под угрозу безопасность Израиля и его граждан. Перестаньте быть наивными и подвергать себя опасности», — говорится в сообщении.

В пятницу шестеро палестинцев погибли, ещё 780 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.

Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против примерно 20 тысяч участников демонстраций, которые идут на пяти участках совместной границы.

Прошлая пятница, когда начался «Великий марш возвращения», считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.



Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.

Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.