Пять палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками в Газе

Пятеро палестинцев погибли, 780 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.



В анклаве проходит в пятницу вторая многотысячная акция «Великого марша возвращения» — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.



«По состоянию на 18.00 (время совпадает с московским — ред.) есть трое погибших в столкновениях с израильскими солдатами и 350 пострадавших, из которых 117 ранены боевыми пулями», — рассказал собеседник агентства.



Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против примерно 20 тысяч участников демонстраций, которые идут на пяти участках совместной границы.



О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.



Кроме того, в пятницу в центральной клинике сектора Газа, столичной больнице «Шифа», умерли двое палестинцев от ран, которые они получили в столкновениях недельной давности.



«Таким образом общее число жертв того дня достигло 21», — сказал аль-Кидра. Прошлая пятница, когда начался «Великий марш возвращения», считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.



Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля. Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение в свои дома, брошенные в пределах Израиля.