США ввели новые санкции против российских бизнесменов, официальных лиц и компаний

Семнадцать должностных лиц из РФ попали под новые санкции Вашингтона, говорится в опубликованном в пятницу заявлении министерства финансов США.



В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Евгений Школов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Скоч, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко.



Также в список внесены Андрей Акимов, Алексей Дюмин, Олег Говорун, Станислав Резник, Александр Торшин, Владимир Устинов, Александр Жаров.

Под санкции также попали семь российских бизнесменов и 12 компаний, которые они контролируют, сообщило министерство финансов США.



В частности, в список попали Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.