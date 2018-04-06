Эмир Катара встретился с американским генералом

Эмир Катара Тамима бен Хамада аль Тани встретился с главой Центрального командования вооружённых сил США (СЕНТКОМ) генералом Джозеф Вотел в рамках официального визита.

Эмир также встретился с послом Катара и с рядом старших офицеров Центрального командования США.

Президент США Дональд Трамп примет эмира Катара 10 апреля в Вашингтоне, ранее сообщила пресс-служба Белого дома.



«Президент надеется обсудить пути укрепления связей между Соединенными Штатами и Катаром и продвижения наших общих приоритетов в области безопасности и экономики», — отмечается в сообщении.



Встреча Трампа с эмиром Катара пройдет спустя несколько дней после визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда.

С июня прошлого года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его с поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. Попытки Кувейта примирить соседей по региону не увенчались успехом.

Трамп ранее заявлял о готовности быть посредником в урегулировании конфликта.

С начала дипломатического кризиса Катар подписал несколько крупных военных контрактов с США, Италией, Францией и Великобританией.