Народ динка – древние африканские скотоводы

В мире немало мест, где уклад жизни не менялся тысячелетиями. Одним из подобных примеров является племя динка – удивительный нилотский народ, проживающий в Южном Судане.

Фотографу новостного агентства AFP удалось запечатлеть уникальные кадры из жизни древнего племени.

Представители самой большой этнической группы в стране проживают на обоих берегах Нила и в основном занимаются скотоводством. Животные обожествляются и всех с детства приучают к бережному отношению со скотом.





Коровы являются неотъемлемой частью жизни народа. Крупные животные с величественными рогами считаются символом статуса и богатства.

Также племя занимается земледелием. Динка выращивают овощи, зерновые культуры и табак.





В зависимости от сезона динка мигрируют. В сезон дождей они уходят в саванны, где занимаются земледелием и выращивают зерновые культуры. А когда наступает сухой сезон с ноября по май, выпасают скот в низовьях реки.

Большинство здесь придерживается древнейших традиционных верований, включающих культы предков и сил природы.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.



