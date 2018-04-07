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Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с автобусом хоккеистов в Канаде

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото из Twitter (@Mclarenmmm)

Не менее 14 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды в центральной части Канады, сообщает издание Globe and Mail со ссылкой на Королевскую жандармерию страны.

По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Три человека находятся в критическом состоянии.

ДТП с участием автобуса молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos произошло в пятницу вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван. Правоохранительные органы задействовали «значительные ресурсы» для проведения расследования причин и обстоятельств инцидента.

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